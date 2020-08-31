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ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. За минулу добу українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Таку інформацію повідомили під час ранкового зведення штабу ООС, передає УНН.

ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції

“30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Разом з тим, поблизу Мар’їнки нашими воїнами відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2”, — йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, зазначається, що на Приазов’ї, всупереч домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “квардокоптер”. “Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання”, — повідомили військові

“Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. “Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника”, — повідомили у штабі.

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Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.

“Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, — додали у штабі.

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