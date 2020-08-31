ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За минулу добу українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Таку інформацію повідомили під час ранкового зведення штабу ООС, передає УНН.
“30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Разом з тим, поблизу Мар’їнки нашими воїнами відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2”, — йдеться у повідомленні штабу.
Крім того, зазначається, що на Приазов’ї, всупереч домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “квардокоптер”. “Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання”, — повідомили військові
“Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. “Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника”, — повідомили у штабі.
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Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.
“Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю”, — додали у штабі.