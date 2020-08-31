ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За минувшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебных нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Такую информацию сообщили во время утренней сводки штаба ООС, передает УНН.
“30 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем, около Марьинки нашими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, — говорится в сообщении штаба.
Кроме того, отмечается, что на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа “квардокоптер”. “Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, — сообщили военные.
“В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебных нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. “Украинские защитники были готовы адекватно реагировать на опасные действия противника”, — сообщили в штабе.
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С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не наблюдалось.
“Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью”, — добавили в штабе.