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Сухопутні війська ЗСУ прибули до ФРН на міжнародні навчання Combined Resolve

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ наразі перебувають в Німеччині для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Сухопутні війська ЗСУ прибули до ФРН на міжнародні навчання Combined Resolve

“Днями до навчального центру “Хохенфельс” Сухопутних військ ЗС США, що у Німеччині, прибув особовий склад та техніка підрозділів Збройних Сил України, які братимуть участь у Міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону “OPFOR”, — повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що рота 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону — сили “BLUEFOR”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Combined Resolve XII: як тренуються українські військові у Німеччині

У ЗСУ додали, що військові підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.

У навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.

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