Сухопутні війська ЗСУ прибули до ФРН на міжнародні навчання Combined Resolve
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ наразі перебувають в Німеччині для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
“Днями до навчального центру “Хохенфельс” Сухопутних військ ЗС США, що у Німеччині, прибув особовий склад та техніка підрозділів Збройних Сил України, які братимуть участь у Міжнародних навчаннях Combined Resolve XIV. Так, український взвод позначення дій противника від Міжнародного центру миротворчості та безпеки на БМП-1 діятиме у складі американського батальйону “OPFOR”, — повідомили у ЗСУ.
Зазначається, що рота 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виступатиме за протилежну сторону — сили “BLUEFOR”.
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У ЗСУ додали, що військові підрозділу нещодавно повернулися з району проведення ООС, де протягом 9 місяців виконували бойові завдання на донецькому напрямку.
У навчаннях Combined Resolve XIV візьмуть участь близько 3500 військовослужбовців збройних сил країн-членів НАТО та партнерів.