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Сухопутные войска ВСУ прибыли в ФРГ в международные учения Combined Resolve

Киев • УНН

 • 20389 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Подразделения Сухопутных войск ВСУ сейчас находятся в Германии для участия в международных учениях Combined Resolve XIV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Сухопутные войска ВСУ прибыли в ФРГ в международные учения Combined Resolve

“На днях в учебный центр “Хохенфельс” Сухопутных войск ВС США, в Германии, прибыл личный состав и техника подразделений Вооруженных Сил Украины, которые будут принимать участие в Международных учениях Combined Resolve XIV. Так, украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона “OPFOR”, — сообщили в ВСУ.

Отмечается, что рота 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода выступать за противоположную сторону — силы “BLUEFOR”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Combined Resolve XII: как тренируются украинские военные в Германии

В ВСУ добавили, что военные подразделения недавно вернулись из района проведения ООС, где в течение 9 месяцев выполняли боевые задачи на донецком направлении.

В учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.

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