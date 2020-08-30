Сухопутные войска ВСУ прибыли в ФРГ в международные учения Combined Resolve
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Подразделения Сухопутных войск ВСУ сейчас находятся в Германии для участия в международных учениях Combined Resolve XIV. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
“На днях в учебный центр “Хохенфельс” Сухопутных войск ВС США, в Германии, прибыл личный состав и техника подразделений Вооруженных Сил Украины, которые будут принимать участие в Международных учениях Combined Resolve XIV. Так, украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона “OPFOR”, — сообщили в ВСУ.
Отмечается, что рота 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода выступать за противоположную сторону — силы “BLUEFOR”.
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В ВСУ добавили, что военные подразделения недавно вернулись из района проведения ООС, где в течение 9 месяцев выполняли боевые задачи на донецком направлении.
В учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.