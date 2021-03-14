ООС: бойовики 10 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом минулої доби 13 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Деталі
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши безпілотний літальний апарат типу “квадрокоптер”, збройні формування Російської Федерації скинули над позиціями Об’єднаних сил два постріли ВОГ-17.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, поруч населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
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На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території повідомляє також Українська сторона СЦКК.
Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій із застосуванням забороненого озброєння, метою яких було штучне загострення ситуації в районі населених пунктів Піски та Водяне, Донецької області, з подальшим безпідставним звинуваченням підрозділів Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури околиць Донецька.
Так, напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи найманці вдалися до фальсифікації та розповсюдження відверто неправдивих повідомлень для формування альтернативного порядку денного цього засідання. Для введення в оману населення тимчасово окупованих територій, окупанти і надалі тиражують фейки щодо силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі.
Поточна доба
14 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски противник застосував ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Так, неподалік Катеринівки, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по нашим позиціям з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А поруч з населеним пунктом Опитне, окупанти обстріляли позиції наших захисників застосувавши підствольний гранатомет.
Нагадаємо
У Донецькій області від кулі снайпера загинув 30-річний боєць ООС Олександр Пекур з Київщини.