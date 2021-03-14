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ООС: боевики 10 раз нарушали “режим тишины”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. За прошедшие сутки 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа “квадрокоптер”, вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, рядом населенного пункта Южное, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Дополнительно

На обстрелы противника наши воины открывали огонь. О грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории сообщает также Украинская сторона СЦКК.

В частности, российские наемники совершили ряд провокаций с применением запрещенного вооружения, целью которых было искусственное обострение ситуации в районе населенных пунктов Пески и Водяное Донецкой области, с последующим ложным обвинением подразделений Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры окраин Донецка.

Так, накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы наемники прибегли к фальсификации и распространению откровенно ложных сообщений для формирования альтернативнй повестки дня этого заседания. Для введения в заблуждение населения временно оккупированных территорий, оккупанты и в дальнейшем тиражируют фейки силового сценария решения конфликта на Донбассе.

Текущие сутки

14 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Так, недалеко Катериновки, российско-оккупационные войска открывали огонь по нашим позициям с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с населенным пунктом Опытное, оккупанты обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет.

Напомним

В Донецкой области от пули снайпера погиб 30-летний боец ООС Александр Пекур из Киевщины.

Украинские Национальные Новости

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