ООС: бойовики 10 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар'їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Втрат серед наших захисників немає.
Реакція української сторони
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
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У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.
"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - резюмували військові.
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