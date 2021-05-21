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ООС: бойовики 10 разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики 10 разів порушили "режим тиші"

Деталі

Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар'їнка, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників немає.

Реакція української сторони

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

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У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - резюмували військові.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський хоче залучити США до переговорів щодо Донбасу.

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