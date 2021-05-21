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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики 10 раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 12847 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики 10 раз нарушили "режим тишины"

Детали

Недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел с станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое и Марьинка, а у Новоселовки — еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку поселков Шумы и Гнутово российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов, а у Песков — из стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников нет.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

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В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, — резюмировали военные.

Напомним

Президент Владимир Зеленский хочет привлечь США к переговорам по Донбасса.

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