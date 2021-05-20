Обговорення Донбасу та Криму: Кулеба назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться за умови, що будуть обговорюватися ключові питання для України – Донбас та окупований Крим. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Радіо НВ", передає кореспондент УНН.
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"Ми озвучили публічно, що хочемо ми, вони озвучили, що хочуть вони. Є серйозні протилежні підходи до цієї зустрічі, але ми будемо продовжувати з ними говорити і намагатися зблизити ці позиції, тому що в Росії все вирішує Путін і зустрічатися потрібно з ним", - розповів Кулеба.
Деталі
За його словами, Зеленський не буде зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і окупований Крим.
"Я не можу ставити якісь конкретні дедлайни. Зустріч відбудеться тоді, коли ми в Києві переконаємося, що ми на цій зустрічі зможемо предметно проговорити ті питання, які для нас є ключовими", - сказав Кулеба.
Окрім того, на його думку, справа народного депутата Віктора Медведчука не завадить зустрічі Зеленського та Путіна.
"Я не думаю, що справа Медведчука завадить цій зустрічі, але в принципі ця зустріч "народжується" дуже важко. Утім ми підтверджуємо, що готові до розмови і головна тема це припинення війни та мир в Україні", - зазначив міністр.
Доповнення
Розмову між Офісами президентів України та Росії щодо зустрічі президентів двох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.
Пізніше Кремль підтвердив контакти з підготовки можливої зустрічі Путіна і Зеленського.
Що було раніше
Зеленський 20 квітня у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.
У відповідь президент РФ Володимир Путін 22 квітня відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час — у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.
26 квітня Зеленський доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.
На тлі таких заяв ватажки “ДНР” і “ЛНР” і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин спочатку відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.
“Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими “ЛНР” і “ДНР” не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі “фантастика на другому поверсі”, — сказав він.
Про те, що не розмовлятиме з терористами, заявив і Зеленський.
Згодом почали точитися розмови про розгляд як місця для зустрічі Зеленського і Путіна Ватикану.