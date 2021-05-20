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Обсуждение Донбасса и Крыма: Кулеба назвал условие встречи Зеленского и Путина

Киев • УНН

 • 20679 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится при условии, что будут обсуждаться ключевые вопросы для Украины - Донбасс и оккупированный Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Радио НВ", передает корреспондент УНН.

Обсуждение Донбасса и Крыма: Кулеба назвал условие встречи Зеленского и Путина

Цитата:

"Мы озвучили публично, что хотим мы, они озвучили, что хотят они. Есть серьезные противоположные подходы к этой встрече, но мы будем продолжать с ними говорить и пытаться сблизить эти позиции, потому что в России все решает Путин и встречаться нужно с ним" , - рассказал Кулеба.

Детали

По его словам, Зеленский не будет встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и оккупированном Крыму.

"Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что мы на этой встрече сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - сказал Кулеба.

Кроме того, по его мнению, дело народного депутата Виктора Медведчука не помешает встрече Зеленского и Путина.

"Я не думаю, что дело Медведчука помешает этой встречи, но в принципе эта встреча "рождается" очень трудно. Впрочем мы подтверждаем, что готовы к разговору и главная тема это прекращение войны и мир в Украине", - отметил министр.

Дополнение

Разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.

Позже Кремль подтвердил контакты по подготовке возможной встречи Путина и Зеленского.

Что было раньше

Зеленский 20 апреля в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин 22 апреля отказался относительно встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

26 апреля Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров сначала отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он.

О том, что не будет разговаривать с террористами, заявил и Зеленский.

Впоследствии начали вестись разговоры о рассмотрении как места для встречи Зеленского и Путина Ватикана.

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