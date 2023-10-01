ООН ухвалила нові глобальні правила для зменшення шкоди від хімікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У суботу, 30 жовтня, на конференції Організації Об'єднаних Націй у німецькому місті Бонн були прийняті нові глобальні правила безпечного поводження з хімікатами. Про це пише DW, передає УНН.
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Зазначається, що нові глобальні правила націлені на зменшення екологічних ризиків від хімічних речовин і відходів.
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«Кожен на цій планеті повинен мати можливість жити і працювати, не боячись захворіти або померти від хімічного впливу», — сказала Інгер Андерсен, виконавчий директор Програми ООН з навколишнього середовища.
Учасники ухвалили Боннську декларацію, у якій зобов’язалися запобігати впливу шкідливих хімічних речовин і поступово виводити з експлуатації найшкідливіші, де це доцільно, а також — покращувати безпечне поводження з хімічними речовинами.
Що передбачає дорожня карта?
План встановлює 28 конкретних цілей і вказівок для ключових секторів від виробництва до відходів. Вони включають запобігання незаконному обігу хімікатів і відходів, запровадження національних законів і поступову відмову від використання дуже небезпечних пестицидів у сільському господарстві до 2035 року.
У декларації також закликають до переходу до більш стійких хімічних альтернатив, відповідального використання хімікатів у промисловості, сільському господарстві та секторах охорони здоров’я та кращого доступу до інформації про ризики, пов’язані з різними хімікатами.
Крім того, система класифікації та маркування хімічних речовин має бути запроваджена в більшій кількості країн, а також має бути створений фонд для сприяння безпечному використанню хімічних речовин.
Німеччина пообіцяла виділити 20 мільйонів євро на впровадження правил, якими керуватиме Програма ООН з навколишнього середовища.
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