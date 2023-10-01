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ООН приняла новые глобальные правила для уменьшения вреда от химикатов

ООН приняла новые глобальные правила для уменьшения вреда от химикатов

Киев • УНН

 • 149071 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В субботу, 30 октября, на конференции Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонн были приняты новые глобальные правила безопасного обращения с химикатами. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новые глобальные правила нацелены на уменьшение экологических рисков от химических веществ и отходов.

Цитата

«Каждый на этой планете должен иметь возможность жить и работать, не боясь заболеть или умереть от химического воздействия», — сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.

Участники приняли Боннскую декларацию, в которой обязались предотвращать воздействие вредных химических веществ и постепенно выводить из эксплуатации самые вредные, где это целесообразно, а также — улучшать безопасное обращение с химическими веществами.

Что предусматривает дорожная карта?

План устанавливает 28 конкретных целей и указаний для ключевых секторов от производства до отходов. Они включают предотвращение незаконного оборота химикатов и отходов, введение национальных законов и постепенный отказ от использования очень опасных пестицидов в сельском хозяйстве к 2035 году.

В декларации также призывают к переходу к более устойчивым химическим альтернативам, ответственному использованию химикатов в промышленности, сельском хозяйстве и секторах здравоохранения и лучшему доступу к информации о рисках, связанных с различными химикатами.

Кроме того, система классификации и маркировки химических веществ должна быть введена в большем количестве стран, а также должен быть создан фонд для содействия безопасному использованию химических веществ.

Германия пообещала выделить 20 миллионов евро на внедрение правил, которыми будет руководить Программа ООН по окружающей среде.

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Напомним

Франция сократит выбросы парниковых газов на 50 % к 2030 году

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