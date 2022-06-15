ООН: ситуація у бункерах під заводом "Азот" стає загрозливою

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"Нестача води та засобів гігієни викликає велике занепокоєння. Це нас дуже непокоїть, тому що люди не можуть довго жити без води", - сказав він.

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Продукти та медикаменти також закінчуються, додав Абреу.

Гуманітарне управління ООН готується надати допомогу тим, хто опинився на заблокованій території, але організація не має гарантій безпечного доступу до мирних жителів.

"Якщо їм доводиться використовувати небезпечні джерела води, це призведе до проблем зі здоров'ям. Ми повинні якнайшвидше подбати про те, щоб люди, які там залишилися, мали доступ до води", - сказав Абреу.

росія пообіцяла відкрити гуманітарний коридор для евакуації мирних жителів із заводу "Азот", але поки що немає жодних підтверджень того, що він запрацював.

"Обидві сторони конфлікту мають зобов'язання з міжнародного гуманітарного права захищати цивільних осіб, тому це не вихід – вони повинні гарантувати людям, які хочуть залишити місто, що вони можуть зробити це безпечно", - заявив Абреу.

Нагадаємо

Як писав УНН, за інформацією керівника ВЦА Сєвєродонецька Олександра Стрюка, у сховищах "Азоту" в Луганській області перебуває понад 500 цивільних осіб.