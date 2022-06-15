ООН: ситуация в бункерах под заводом "Азот" становится угрожающей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Ситуация в бункерах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, который заблокирован российскими войсками и в котором укрываются мирные жители и украинские военные, становится угрожающей. Об этом заявил BBC представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу, пишет УНН.
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"Нехватка воды и средств гигиены вызывает большую обеспокоенность. Это нас очень беспокоит, потому что люди не могут долго жить без воды", - сказал он.
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Продукты и медикаменты также заканчиваются, добавил Абреу.
Гуманитарное управление ООН готовится оказать помощь тем, кто оказался на заблокированной территории, но у организации нет гарантий безопасного доступа к мирным жителям.
"Если им приходится использовать опасные источники воды, это приводит к проблемам со здоровьем. Мы должны как можно скорее позаботиться о том, чтобы оставшиеся там люди имели доступ к воде", - сказал Абреу.
россия пообещала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с завода "Азот", но пока нет никаких подтверждений того, что он заработал.
"Обе стороны конфликта имеют обязательства по международному гуманитарному праву защищать гражданских лиц, поэтому это не выход – они должны гарантировать людям, которые хотят покинуть город, что они могут сделать это безопасно", - заявил Абреу.
Напомним
Как писал УНН, по информации уководителя ВГА Северодонецка Александра Стрюка, в убежищах "Азота" в Луганской области находится более 500 гражданских человек.