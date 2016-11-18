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ООН розкритикувала Австралію через умови для мігрантів

ООН розкритикувала Австралію через умови для мігрантів

Київ • УНН

 • 8099 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Умови утримання в австралійських центрах для нелегальних мігрантів жорстокі, принизливі та не придатні для людей. Про це заявив спеціальний доповідач ООН із прав мігрантів Франсуа Крепо, передає УНН з посиланням на ВВС.

За словами Ф.Крепо, деякі мігранти, у тому числі діти, протягом восьми років живуть у міграційному центрі, який перебуває на невеликій острівній державі Науру. Багато хто страждає від депресії й посттравматичного синдрому.

"Я думаю, що Австралія б сильно протестувала, якби в інших країнах так обходилися з її громадянами. Особливо, якби так діяли з австралійськими дітьми", - зазначив Ф.Крепо.

Водночас, він схвально відгукнувся щодо домовленості між Австралією і США, згідно з якою частину мігрантів переселять до Сполучених Штатів. За словами Ф.Крепо, це гарний початок розв’язання проблеми біженців, який дозволить ліквідувати центри за змістом мігрантів у Науру й Папуа - Нової Гвінеї.

Зараз в австралійських центрах на острові Науру й у Папуа - Новій Гвінеї орієнтовно 1200 людей. Правозахисники називають ці табори в'язницями під відкритим небом і критикують умови, у яких перебувають мігранти, а також політику Австралії щодо цього питання. Влада Австралії відкидає критику правозахисників.

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