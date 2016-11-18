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15 марта, 19:03 • 108386 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147809 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126305 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119636 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106433 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102231 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96149 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Актуальное
ООН раскритиковала Австралию из-за условий для мигрантов

ООН раскритиковала Австралию из-за условий для мигрантов

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Условия содержания в австралийских центрах для нелегальных мигрантов жестокие, унизительные и не пригодны для людей. Об этом заявил специальный докладчик ООН по правам мигрантов Франсуа Крепо, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По словам Ф.Крепо, некоторые мигранты, в том числе дети, в течение восьми лет живут в миграционном центре, который находится в небольшой островной стране Науру. Многие страдают от депрессии и посттравматического синдрома.

"Я думаю, что Австралия сильно бы протестовала, если бы в других странах так обходились с ее гражданами. Особенно, если бы так действовали с австралийскими детьми", - отметил Ф.Крепо.

Вместе с тем он лестно отозвался о договоренности между Австралией и США, согласно которой часть мигрантов переселят в Соединенные Штаты. По словам Ф.Крепо, это хорошее начало решения проблемы беженцев, которое позволит ликвидировать центры по содержанию мигрантов в Науру и Папуа - Новой Гвинеи.

Сейчас в австралийских центрах на острове Науру и в Папуа - Новой Гвинее ориентировочно 1200 человек. Правозащитники называют эти лагеря тюрьмами под открытым небом и критикуют условия, в которых находятся мигранты, а также политику Австралии относительно этого вопроса. Власти Австралии отвергают критику правозащитников.

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