ООН раскритиковала Австралию из-за условий для мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Условия содержания в австралийских центрах для нелегальных мигрантов жестокие, унизительные и не пригодны для людей. Об этом заявил специальный докладчик ООН по правам мигрантов Франсуа Крепо, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам Ф.Крепо, некоторые мигранты, в том числе дети, в течение восьми лет живут в миграционном центре, который находится в небольшой островной стране Науру. Многие страдают от депрессии и посттравматического синдрома.
"Я думаю, что Австралия сильно бы протестовала, если бы в других странах так обходились с ее гражданами. Особенно, если бы так действовали с австралийскими детьми", - отметил Ф.Крепо.
Вместе с тем он лестно отозвался о договоренности между Австралией и США, согласно которой часть мигрантов переселят в Соединенные Штаты. По словам Ф.Крепо, это хорошее начало решения проблемы беженцев, которое позволит ликвидировать центры по содержанию мигрантов в Науру и Папуа - Новой Гвинеи.
Сейчас в австралийских центрах на острове Науру и в Папуа - Новой Гвинее ориентировочно 1200 человек. Правозащитники называют эти лагеря тюрьмами под открытым небом и критикуют условия, в которых находятся мигранты, а также политику Австралии относительно этого вопроса. Власти Австралии отвергают критику правозащитников.