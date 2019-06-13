ООН: покарання винних за розстріли на Майдані та трагедії 2 травня немає

КИЇВ. 13 червня. УНН. Жодна особа, відповідальна за акти вбивств і насильницьких смертей, не притягнута до відповідальності у справах про розстріли на Майдані у 2014 році та трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 лютого по 15 травня, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, передає УНН.