ООН: покарання винних за розстріли на Майдані та трагедії 2 травня немає
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Жодна особа, відповідальна за акти вбивств і насильницьких смертей, не притягнута до відповідальності у справах про розстріли на Майдані у 2014 році та трагедію 2 травня 2014 року в Одесі. Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні у період з 16 лютого по 15 травня, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, передає УНН.
"У цьому звітному періоді настала п’ята річниця кульмінації протестів на Майдані у 2013-2014 роках та жорстоких подій 2 травня 2014 року в Одесі. Жодна особа, відповідальна за акти вбивств і насильницьких смертей, не притягнута до відповідальності у цих справах, що викликає занепокоєність щодо щирості намірів влади забезпечити відповідальність і справедливість для жертв", - вказано у звіті.
УВКПЛ висловило занепокоєння тим, що незалежні та неупереджені розслідування і кримінальне переслідування за фактами вбивств і насильницьких смертей на Майдані "гальмуються відсутністю співробітництва з Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури з боку МВС та СБУ".
Окрім того, у доповіді зазначається, що у звітному періоді УВКПЛ "не помітило прогресу в судових провадженнях щодо посадових осіб обласних управлінь міліції та ДСНС, чия службова невідповідальність, як стверджується, призвела до загибелі 48 осіб", а також відзначило обмежений прогрес у судовому провадженні щодо учасника масових заворушень, обвинуваченого у вбивстві.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня у Генеральній прокуратурі України заявили, що готові висунути обвинувачення тим, хто давав накази про розстріл на Майдані.
Також цього року, у річницю трагедії, чотирьом екс-чиновникам МВС було повідомлено про підозру щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі.