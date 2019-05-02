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Чотирьом екс-чиновникам МВС повідомлено про підозру щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі

Чотирьом екс-чиновникам МВС повідомлено про підозру щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Чотирьом екс-чиновникам МВС повідомлено про підозру щодо трагедії 2 травня 2014 року в Одесі. Про це повідомляє Управління спеціальних розслідувань ГПУ у Facebook, передає УНН.

Так, за результатами розслідування неналежного виконання службових обов’язків правоохоронцями щодо забезпечення охорони громадського порядку 2 травня 2014 року у м. Одеса повідомлено про підозру колишнім: начальнику ГУ МВС України в Одеській області, його заступнику, начальнику Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області, начальнику полку патрульної служби та відділу громадської безпеки.

Їх підозрюють, зокрема, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, а саме: загибелі 48 осіб, отриманні 197 особами тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, спричиненні матеріальних збитків в сумі 213 961,24 грн.

Крім того, чиновники підозрюються у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України, тобто завідомого залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані, що призвело до смерті 42 осіб.

Колишньому начальнику ГУМВС України в Одеській області також інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – службове підроблення офіційних документів щодо начебто введення в дію плану "Хвиля".

За даними прокуратури, у лютому 2016 року стосовно начальника обласного управління та у травні 2018 року стосовно трьох посадовців міського управління УМВС України в Одеській області до суду направлені обвинувальні акти за вищевказаними обвинуваченнями.

Судовий розгляд обвинувальних актів триває.

Зазначається, що колишнього заступника начальника ГУМВС України в Одеській області оголошено у розшук та вирішується питання щодо застосування процедури спеціального досудового розслідування (заочно).

Крім того, закінчено досудове розслідування та до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох колишніх співробітників ОМУ ГУМВС України в Одеській області (ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України) за фактом неналежного виконання службових обов’язків, що призвело до пошкодження 4 травня 2014 майна міського управління, а також перевищення службових обов’язків і незаконного звільнення з ізолятора тимчасового тримання 63 осіб.

Наразі також продовжується розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб, зокрема, іноземних, на працівників ГУМВС України в Одеської області та інших правоохоронних органів внаслідок чого останні не вжили вичерпних та необхідних заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку 2 травня 2014 у м. Одесі.

Як зазначила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, влада в Україні зробила недостатньо для розслідування трагедії 2 травня в Одесі. 

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