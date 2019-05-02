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Четырем экс-чиновникам МВД сообщено о подозрении относительно трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

Четырем экс-чиновникам МВД сообщено о подозрении относительно трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

Киев  •  УНН

 • 9619 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Четырем экс-чиновникам МВД сообщено о подозрении относительно трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает Управление специальных расследований ГПУ в Facebook, передает УНН.

Так, по результатам расследования ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года в г. Одесса сообщено о подозрении бывшим: начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, начальнику Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области, начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

Их подозревают, в частности, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а именно: гибель 48 человек, получения 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинение материального ущерба в сумме 213 961,24 грн.

Кроме того, чиновники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины, то есть заведомо оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии, что привело к смерти 42 человек.

Бывшему начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины - служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана "Волна".

По данным прокуратуры, в феврале 2016 года в отношении начальника областного управления и в мае 2018 года в отношении трех должностных лиц городского управления УМВД Украины в Одесской области в суд направлены обвинительные акты по вышеуказанным обвинениям.

Судебное разбирательство обвинительных актов продолжается.

Отмечается, что бывший заместитель начальника ГУМВД Украины в Одесской области объявлен в розыск и решается вопрос о применении процедуры специального досудебного расследования (заочно).

Кроме того, закончено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех бывших сотрудников ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области (ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 УК Украины) по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что привело к повреждению 4 мая 2014 имущества городского управления, а также превышение служебных полномочий и незаконного освобождения из изолятора временного содержания 63 человек.

Сейчас также продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в г. Одессе.

Как отметила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, власть в Украине сделала недостаточно для расследования трагедии 2 мая в Одессе.

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