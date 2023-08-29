ООН оновив документ про захист прав дітей, аби посилити їхню роль у боротьбі зі зміною клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Орган Організації Об’єднаних Націй у понеділок оновив ключовий документ, спрямований на захист прав дітей, щоб зміцнити їхню роль у боротьбі зі зміною клімату, адже вони подекуди мають ключові роль у захисті планети. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Від лісових пожеж у Португалії до проектів використання викопного палива в американському штаті Монтана , молоді позивачі брали на себе провідну роль у зростаючій кількості судових позовів, вимагаючи від уряду посилити дії щодо зміни клімату.
У документі Комітет ООН з прав дитини називає погіршення навколишнього середовища, зокрема кліматичну кризу, «формою структурного насильства над дітьми».
У ньому йдеться про те, що держави повинні забезпечити дітям доступ до правосуддя, в тому числі шляхом «усунення перешкод для дітей у порушенні справ».
Доповнення
Близько 16 000 дітей у більш ніж 100 країнах були проконсультовані в рамках більш широкого діалогу протягом дворічного періоду розробки рекомендацій.
Шведська кліматична активістка Грета Тунберг попросила комітет «бути більш енергійними та дещо сміливішими» під час консультацій, повідомив Reuters член комітету ООН Філіп Джаффе.
Адвокати, що представляють інтереси шістьох молодих людей із Португалії, які подають на 32 країни до Європейського суду з прав людини за те, що вони вважають бездіяльністю уряду щодо зміни клімату, заявили, що вважають, що це підкріпить їхню позицію.
Довідково
Усі країни ООН, за винятком Сполучених Штатів, ратифікували Конвенцію про права дитини 1989 року , яка стосується питань навколишнього середовища, але потребувала оновлення з огляду на темпи зміни клімату. Рекомендації комітету щодо конвенції часто цитуються юристами, а іноді й судами в постановах.
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