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ООН обновил документ о защите прав детей, чтобы усилить их роль в борьбе с изменением климата

ООН обновил документ о защите прав детей, чтобы усилить их роль в борьбе с изменением климата

Киев • УНН

 • 516593 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Орган Организации Объединенных Наций в понедельник обновил ключевой документ, направленный на защиту прав детей, чтобы укрепить их роль в борьбе с изменением климата, ведь они иногда имеют ключевые роль в защите планеты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

От лесных пожаров в Португалии до проектов использования ископаемого топлива в американском штате Монтана, молодые истцы брали на себя ведущую роль в растущем количестве судебных исков, требуя от правительства усилить действия по изменению климата.

В документе Комитет ООН по правам ребенка называет ухудшение окружающей среды, в частности климатический кризис, «формой структурного насилия над детьми».

В нем говорится о том, что государства должны обеспечить детям доступ к правосудию, в том числе путем «устранения препятствий для детей в возбуждении дел».

Дополнение 

Около 16 000 детей в более чем 100 странах были проконсультированы в рамках более широкого диалога в течение двухлетнего периода разработки рекомендаций.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг попросила комитет «быть более энергичными и несколько более смелыми» во время консультаций, сообщил Reuters член комитета ООН Филип Джаффе. 

Адвокаты, представляющие интересы шестерых молодых людей из Португалии, которые подают на 32 страны в Европейский суд по правам человека за то, что они считают бездействием правительства в отношении изменения климата, заявили, что считают, что это подкрепит их позицию.

Справочно

Все страны ООН, за исключением Соединенных Штатов, ратифицировали Конвенцию о правах ребенка 1989 года, которая касается вопросов окружающей среды, но нуждалась в обновлении с учетом темпов изменения климата. Рекомендации комитета по конвенции часто цитируются юристами, а иногда и судами в постановлениях.

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