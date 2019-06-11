ООН: більше половини жителів планети не мають доступу до інтернету

Такі дані нової доповіді Групи високого рівня по цифровій співпраці.

У штаб-квартирі Організації за участю Генерального секретаря, а також співголів Групи Мелінди Гейтс і Джека Ма, пройшла дискусія високого рівня, присвячена цифровим технологіям і міжнародному співробітництву в цій сфері.

"Ефективне цифрове співробітництво вимагає багатостороннього підходу, незважаючи на існуючі сьогодні перешкоди. Крім того, необхідна участь багатьох гравців - не тільки урядів, а й представників громадянського суспільства, академічних кіл та приватного сектора", - йдеться в доповіді.

Його автори нагадують, що технології відіграють найважливішу роль в досягненні цілей сталого розвитку, однак досягти економічного і соціального прогресу не вдасться, якщо значна частина населення залишиться "за бортом" розвитку.

Можливість користуватися цифровими технологіями повинна бути у всіх членів суспільства, і технології повинні служити на благо суспільства в цілому, а не окремих його представників, підкреслюють експерти.

Поки міжнародній спільноті не вдалося домогтися таких результатів. Зокрема, в такій найважливішій сфері, як збір даних, існують величезні прогалини.

У доповіді повідомляється, що тільки у 73 відсотків дітей у віці до 5 років є свідоцтва про народження, тобто в базах даних відсутня інформація про 27 відсотків новонароджених в світі.

У 2014 році дві третини від загального числа смертей на планеті не були зареєстровані. І лише в 11 африканських країнах є електронні дані по рівню бідності.

Разом з тим в ООН нагадують про проблеми і небезпеки, пов'язані з розвитком цифрових технологій, - таких як крадіжка особистих даних, порушення права на недоторканність приватного життя, цькування в інтернеті, використання соцмереж для поширення ненависницьких ідей.

У доповіді Групи високого рівня по цифровому співпраці представлена низка рекомендацій, що стосуються подальшого розвитку технологій і їх ролі в досягненні цілей сталого розвитку:

до 2030 року у кожного дорослого жителя планети повинен бути доступ до цифрових мереж, а також до фінансових і медичних послуг в інтернеті;

міжнародне співтовариство повинне досягти того, щоб в цифровій сфері, в тому числі в соцмережах, дотримувалося міжнародне право в галузі прав людини;

Генеральний секретар ООН повинен ініціювати відкритий консультативний процес по створенню ефективних механізмів глобальної цифрової співпраці.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, погодила проект наказу Адміністрації Держспецзв’язку “Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету” із пропозиціями та зауваженнями.