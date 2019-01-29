В Україні затвердять нові вимоги щодо якості Інтернету

КИЇВ. 29 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, погодила проект наказу Адміністрації Держспецзв’язку “Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету” із пропозиціями та зауваженнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний веб-портал НКРЗІ.