В Україні затвердять нові вимоги щодо якості Інтернету

“Наразі в країнах Європейського Союзу використовується стандарт Технічного комітету Європейського інституту стандартизації в галузі телекомунікацій ETSI 202 057 та рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку ITU Y.1540, ITU Y.1541, ITU Y.1545, які визначають перелік параметрів якості послуг доступу до Інтернету, встановлюють методи їх вимірювання та оцінювання. Зазначений стандарт є гармонізованим в Україні як ДСТУ ETSI EG 202 057. Крім того, у висновках та рекомендаціях звіту СЕРТ від 2013 року ECC REPORT 195 „Minimum Set of Quality of Service Parameters and Measurement Methods for Retail Internet Access Services“ (розділ 10) зазначено, що мінімальні установки параметрів якості послуг мають бути використані та гармонізовані країнами CEPT”, — йдеться у повідомленні.

29 січня 2019 на засіданні НКРЗІ розглянула Проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України “Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету” та внесла свої пропозиції.

Зокрема, доповнити Наказ вимогами до показників, які характеризують повноцінність надання послуг: швидкості передавання та приймання даних; час затримки між пакетами; варіація затримки (джиттер) та втрати пакетів.

