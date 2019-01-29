В Украине утвердят новые требования к качеству Интернета

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КИЕВ. 29 января. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласовала проект приказа Администрации Госспецсвязи "Об утверждении Требований по уровню качества услуг по передаче данных и доступа в Интернет" с предложениями и замечаниями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный веб-портал НКРСИ.

"Сейчас в странах Европейского Союза используется стандарт Технического комитета Европейского института стандартизации в области телекоммуникаций ETSI 202 057 и рекомендации Международного союза электросвязи ITU Y.1540, ITU Y.1541, ITU Y.1545, которые определяют перечень параметров качества услуг доступа в Интернет, устанавливают методы их измерения и оценки. Указанный стандарт является гармонизированным в Украине как ГСТУ ETSI EG 202 057. Кроме того, в выводах и рекомендациях отчета СЕРТ от 2013 ECC REPORT 195 "Minimum Set of Quality of Service Parameters and Measurement Methods for Retail Internet Access Services" (раздел 10) указано, что минимальные установки параметров качества услуг должны быть использованы и гармонизированы странами CEPT", - говорится в сообщении.

29 января 2019 года на заседании НКРСИ рассмотрела Приказ Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины "Об утверждении Требований по уровню качества услуг по передаче данных и доступа в Интернет" и внесла свои предложения.

В частности, дополнить Приказ требованиями к показателям, которые характеризуют полноценность оказания услуг: скорости передачи и приема данных; время задержки между пакетами; вариация задержки (джиттер) и потери пакетов.

Напомним, в обновленных нормах ГСН предусмотрен интернет в каждом гостиничном номере.

Украинские Национальные Новости

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