ООН: более половины жителей планеты не имеют доступа к интернету

Таковы данные нового доклада Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству.

В штаб-квартире Организации при участии Генерального секретаря, а также сопредседателей Группы Мелинды Гейтс и Джека Ма, прошла дискуссия высокого уровня, посвященная цифровым технологиям и международному сотрудничеству в этой сфере.

"Эффективное цифровое сотрудничество требует многостороннего подхода, несмотря на существующие сегодня препятствия. Кроме того, необходимо участие многих игроков – не только правительств, но и представителей гражданского общества, академических кругов и частного сектора", – говорится в докладе.

Его авторы напоминают, что технологии играют важнейшую роль в достижении Целей устойчивого развития, однако достичь экономического и социального прогресса не удастся, если значительная часть населения останется "за бортом" развития.

Возможность пользоваться цифровыми технологиями должна быть у всех членов общества, и технологии должны служить на благо общества в целом, а не отдельных его представителей, подчеркивают эксперты.

Пока международному сообществу не удалось добиться таких результатов. В частности, в такой важнейшей сфере, как сбор данных, существуют огромные пробелы.

В докладе сообщается, что только у 73 процентов детей в возрасте до 5 лет есть свидетельства о рождении, то есть в базах данных отсутствует информация о 27 процентах новорожденных в мире.

В 2014 году две трети от общего числа смертей на планете не были зарегистрированы. И лишь в 11 африканских странах есть электронные данные по уровню бедности.

Вместе с тем в ООН напоминают о проблемах и опасностях, связанных с развитием цифровых технологий, – таких как кража личных данных, нарушение права на неприкосновенность частной жизни, травля в интернете, использование соцсетей для распространения ненавистнических идей.

В докладе Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству представлен ряд рекомендаций, касающихся дальнейшего развития технологий и их роли в достижении Целей устойчивого развития:

к 2030 году у каждого взрослого жителя планеты должен быть доступ к цифровым сетям, а также к финансовым и медицинским услугам в интернете;

международное сообщество должно добиться того, чтобы в цифровой сфере, в том числе в соцсетях, соблюдалось международное право в области прав человека;

Генеральный секретарь ООН должен инициировать открытый консультативный процесс по созданию эффективных механизмов глобального цифрового сотрудничества.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласовала проект приказа Администрации Госспецсвязи "Об утверждении Требований по уровню качества услуг по передаче данных и доступа в Интернет" с предложениями и замечаниями.