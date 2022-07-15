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ООН: 25 млн дітей пропустили планові щеплення через пандемію

ООН: 25 млн дітей пропустили планові щеплення через пандемію

Київ • УНН

 • 191426 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Минулого року близько 25 мільйонів дітей у всьому світі не отримали планових щеплень, що захищають від небезпечних для життя захворювань, оскільки наслідки пандемії продовжують порушувати систему охорони здоров'я в усьому світі, передає УНН.

Деталі

Це на два мільйони дітей більше, ніж у 2020 році, коли COVID-19 викликав карантин по всьому світу, і на шість мільйонів більше, ніж до пандемії у 2019 році, згідно з новими даними, опублікованими Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

ЮНІСЕФ охарактеризував падіння охоплення вакцинацією як найбільший стійкий спад у вакцинації дітей за останнє покоління, в результаті якого показники охоплення повернулися до небачених з початку 2000-х років рівнів.

Агентство заявило, що зосередження уваги на кампаніях з імунізації проти COVID-19 у 2021 році, а також економічний спад та навантаження на системи охорони здоров'я завадили швидшому відновленню після планових вакцинацій.

Охоплення знизилося в кожному регіоні, як показали цифри, які оцінюються з використанням даних про застосування трьох доз щеплення від дифтерії, правця і кашлюку (АКДС3) і включають як дітей, які взагалі не отримали щеплення, так і тих, хто пропустив якесь щеплення із трьох доз, необхідних для захисту. Глобальне охоплення впало на 5% до 81% минулого року.

Дані показали, що кількість дітей з нульовою дозою, які не отримували жодних щеплень, зросла на 37% у період з 2019 по 2021 рік, з 13 до 18 мільйонів дітей, переважно у країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Для запобігання спалахам багатьох захворювань понад 90% дітей мають бути вакциновані. В останні місяці вже надходили повідомлення про зростання кількості випадків захворювань, яких можна запобігти за допомогою вакцин, зокрема зростання кількості випадків кору в Африці на 400% у 2022 році.

Дані показали, що в 2021 році 24,7 мільйонів дітей не отримали першу дозу вакцини проти кору, а ще 14,7 мільйона не отримали другу необхідну дозу. Охоплення склало 81%, і є найнижчий показником з 2008 року.

Цифри розраховані за допомогою даних національних систем охорони здоров'я 177 країн світу.

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