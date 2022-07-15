ООН: 25 млн детей пропустили плановые прививки из-за пандемии

Детали

Это на два миллиона больше детей, чем в 2020 году, когда COVID-19 вызвал карантин по всему миру, и на шесть миллионов больше, чем до пандемии в 2019 году, согласно новым данным, опубликованным Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

ЮНИСЕФ охарактеризовал падение охвата вакцинацией как самый стойкий спад в вакцинации детей за последнее поколение, в результате которого показатели охвата вернулись к невиданным с начала 2000-х годов уровням.

Агентство заявило, что сосредоточение внимания на кампаниях по иммунизации против COVID-19 в 2021 году, а также экономический спад и нагрузка на системы здравоохранения помешали скорейшему восстановлению после плановых вакцинаций.

Охват снизился в каждом регионе, как показали цифры, которые оцениваются с использованием данных о применении трех доз прививки от дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС3) и включают как детей, вообще не получивших прививку, так и тех, кто пропустил кауюе-либо прививку из трех доз, необходимых для защиты. Глобальный охват упал на 5% до 81% в прошлом году.

Данные показали, что количество детей с нулевой дозой, не получавших прививок, выросло на 37% в период с 2019 по 2021 год, с 13 до 18 миллионов детей, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Для предотвращения вспышек многих заболеваний более 90% детей должны быть вакцинированы. В последние месяцы уже поступали сообщения о росте количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в частности, роста количества случаев кори в Африке на 400% в 2022 году.

Данные показали, что в 2021 году 24,7 миллиона детей не получили первую дозу вакцины против кори, а еще 14,7 миллиона не получили вторую необходимую дозу. Охват составил 81% и является самым низким показателем с 2008 года.

Цифры рассчитаны с помощью данных национальных систем здравоохранения 177 стран мира.