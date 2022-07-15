ООН: 25 млн детей пропустили плановые прививки из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В прошлом году около 25 миллионов детей во всем мире не получили плановых прививок, защищающих от опасных для жизни заболеваний, поскольку последствия пандемии продолжают нарушать систему здравоохранения по всему миру, передает УНН.
Детали
Это на два миллиона больше детей, чем в 2020 году, когда COVID-19 вызвал карантин по всему миру, и на шесть миллионов больше, чем до пандемии в 2019 году, согласно новым данным, опубликованным Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
ЮНИСЕФ охарактеризовал падение охвата вакцинацией как самый стойкий спад в вакцинации детей за последнее поколение, в результате которого показатели охвата вернулись к невиданным с начала 2000-х годов уровням.
Агентство заявило, что сосредоточение внимания на кампаниях по иммунизации против COVID-19 в 2021 году, а также экономический спад и нагрузка на системы здравоохранения помешали скорейшему восстановлению после плановых вакцинаций.
Охват снизился в каждом регионе, как показали цифры, которые оцениваются с использованием данных о применении трех доз прививки от дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС3) и включают как детей, вообще не получивших прививку, так и тех, кто пропустил кауюе-либо прививку из трех доз, необходимых для защиты. Глобальный охват упал на 5% до 81% в прошлом году.
Данные показали, что количество детей с нулевой дозой, не получавших прививок, выросло на 37% в период с 2019 по 2021 год, с 13 до 18 миллионов детей, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода.
Для предотвращения вспышек многих заболеваний более 90% детей должны быть вакцинированы. В последние месяцы уже поступали сообщения о росте количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в частности, роста количества случаев кори в Африке на 400% в 2022 году.
Данные показали, что в 2021 году 24,7 миллиона детей не получили первую дозу вакцины против кори, а еще 14,7 миллиона не получили вторую необходимую дозу. Охват составил 81% и является самым низким показателем с 2008 года.
Цифры рассчитаны с помощью данных национальных систем здравоохранения 177 стран мира.