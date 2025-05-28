Росіяни вбили жінку авіабомбами на Сумщині: деталі трагедії

російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Есманьській громаді Сумщини. Внаслідок удару загинула жінка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Деталі

Внаслідок атаки рф загинула місцева мешканка. Тіло 74-річної жінки деблокували з-під завалів зруйнованого будинку.

За вчорашній день на території області внаслідок ворожих атак були поранені 9 людей. Четверо людей були поранені у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді.

Наразі триває евакуація з прифронтових територій.

Загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, вивозять цивільне населення. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомили в ДСНС, правило "двох стін" не гарантує безпеки під час обстрілів. Українцям порекомендували оновити інформацію про найближчі укриття та обговорити план дій з рідними та близькими.