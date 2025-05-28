Россияне убили женщину авиабомбами в Сумской области: детали трагедии
Киев • УНН
Удар управляемыми авиабомбами по Эсманьской общине унес жизнь 74-летней женщины. За сутки в Сумской области 9 раненых, продолжается эвакуация из прифронтовых территорий.
российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Эсманьской громаде Сумской области. В результате удара погибла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
В результате атаки рф погибла местная жительница. Тело 74-летней женщины деблокировали из-под завалов разрушенного дома.
За вчерашний день на территории области в результате вражеских атак были ранены 9 человек. Четыре человека были ранены в Юнаковской громаде, трое – в Ахтырской и еще двое – в Краснопольской громаде.
В настоящее время продолжается эвакуация с прифронтовых территорий.
Всего из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек
Напомним
Как сообщили в ГСЧС, правило "двух стен" не гарантирует безопасности во время обстрелов. Украинцам порекомендовали обновить информацию о ближайших укрытиях и обсудить план действий с родными и близкими.