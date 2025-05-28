Россияне убили женщину авиабомбами в Сумской области: детали трагедии

российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Эсманьской громаде Сумской области. В результате удара погибла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В результате атаки рф погибла местная жительница. Тело 74-летней женщины деблокировали из-под завалов разрушенного дома.

За вчерашний день на территории области в результате вражеских атак были ранены 9 человек. Четыре человека были ранены в Юнаковской громаде, трое – в Ахтырской и еще двое – в Краснопольской громаде.

В настоящее время продолжается эвакуация с прифронтовых территорий.

Всего из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек