Оновлена новорічна лотерея “До свята” вже з'явилась у продажу

“Чарівний дизайн з прекрасною красунею-ялинкою, прикрашеною святковими гірляндами, ліхтариками та кульками як ніщо інше створить потрібний передноворічний настрій, надихне на нові звершення та дозволить отримувати від гри ще більше задоволення.

Нагадаємо, що максимальна сума виграшу в ЕМЛ „До свята“ становить 200 тис. гривень за 5 номерів, що співпали, а вартість одного квитка складає 20 гривень. Вдалих виграшів”, — зазначили в “М.С.Л.”.