Оновлена новорічна лотерея “До свята” вже з'явилась у продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Електронна миттєва лотерея “До свята” отримала новорічне оновлення. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л”, передає УНН.
“Чарівний дизайн з прекрасною красунею-ялинкою, прикрашеною святковими гірляндами, ліхтариками та кульками як ніщо інше створить потрібний передноворічний настрій, надихне на нові звершення та дозволить отримувати від гри ще більше задоволення.
Нагадаємо, що максимальна сума виграшу в ЕМЛ „До свята“ становить 200 тис. гривень за 5 номерів, що співпали, а вартість одного квитка складає 20 гривень. Вдалих виграшів”, — зазначили в “М.С.Л.”.