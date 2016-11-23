Обновленная новогодняя лотерея "До свята" уже в продаже

"Волшебный дизайн с прекрасной красавицей-елкой, украшенной праздничными гирляндами, фонариками и шариками как ничто другое создаст нужное предновогоднее настроение, вдохновит на новые свершения и позволит получать от игры еще больше удовольствия.

Напомним, что максимальная сумма выигрыша в ЭМЛ "До свята" составляет 200 тыс. гривен за 5 номеров, которые совпали, а стоимость одного билета составляет 20 гривен. Удачных выигрышей", - отметили в "М.С.Л.".