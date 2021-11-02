Омбудсмен зустрілася з послом Грузії: чекає на пояснень, чому адвокату Саакашвілі не дозволили в’їзд

Цитата

“Висловила занепокоєння, що починаючи з жовтня на адресу посольства України в Грузії надходять численні звернення громадян України щодо тривалого проходження процедури прикордонного контролю при в’їзді в Грузію та примусового повернення на територію України”, — заявила Денісова.

Деталі

Також, вона повідомила, що відчула це на собі 26 жовтня під час в’їзду до Грузії з метою відвідання громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі.

“Грузинські прикордонники лише після 40-ка хвилин затримки дозволили мені в’їхати до країни. При цьому служба прикордонного контролю не надавала жодних пояснень та не зважала на наявність у мене дипломатичного паспорта”, — відначила омбудсмен.

Уповноважена ВР з прав людини нагадала, що грузинська сторона без пояснень не дозволила в’їхати до країни громадянам України адвокату Євгену Грушовцю, керівнику Офісу Міхеіла Саакашвілі Марії Барабаш, журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман. Документи їм повернули лише в літаку на зворотньому рейсі до Києва.

“Наголосила, що чекаю на пояснення таких дій з боку Республіки Грузія”, — заявила Денісова.

Вона також повідомила, що під час зустрічі з грузинским послом обговорили стан здоров’я Саакашвілі, який голодує 32-й день. Денісова закликала грузинську владу надати йому належну медичну допомогу та зробити все можливе задля додержання основоположного права — права на життя.

“Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі пообіцяв донести до керівництва Грузії та надати відповідні пояснення щодо порушених мною питань”, — додала Денісова.

Доповнення

Раніше Денісова розповіла про стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який раніше оголосив голодування у грузинській в’язниці і закликала світову спільноту засудити дії влади Грузії щодо Саакашвілі.

Нагадаємо

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про підготовку ліквідації експрезидента Михайла Саакашвілі.