Омбудсмен встретилась с послом Грузии: ждет объяснений, почему адвокату Саакашвили не разрешили въезд

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“Выразила беспокойство, что начиная с октября на адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины”, — заявила Денисова.

Детали

Также, она сообщила, что почувствовала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Міхеіла Саакашвили.

" Грузинские пограничники лишь после 40-ка минут задержки позволили мне въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не предоставляла никаких объяснений и не обращала внимания на наличие у меня дипломатического паспорта“, — отметила омбудсмен.

Уполномоченная ВР по правам человека напомнила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю офиса Михеила Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.

“Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия”, — заявила Денисова.

Она также сообщила, что во время встречи с грузинским послом обсудили состояние здоровья Саакашвили, который голодает 32-й день. Денисова призвала грузинские власти оказать ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения основополагающего права — права на жизнь.

“Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по затронутым мною вопросам”, — добавила Денисова.

Дополнение

Ранее Денисова рассказала о состоянии третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который ранее объявил голодовку в грузинской тюрьме и призвала мировое сообщество осудить действия властей Грузии в отношении Саакашвили.

Напомним

29 Октября адвокат Дмитрий Садзаглішвілі после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будут сдавать анализов из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал “бредом и провокацией” заявление адвоката Ники Гварамии о подготовке ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили.