Він блідий, виснажений і схуд на 14 кілограмів: Денісова закликала світову спільноту засудити дії влади Грузії щодо Саакашвілі

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“Під час відвідування Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою пенітенціарної установи № 12 м. Руставі Міхеіл Саакашвілі виглядав блідим та виснаженим, йому було важко говорити. Він втратив вже 14 кілограмів ваги”, — написала Денісова, маючи на увазі її візит до пенітенціарної установи № 12 у м. Руставі 27 жовтня.

Зазначається, що сам Саакашвілі просив перевести його до громадянської лікарні, де він міг би почуватися у безпеці та одержувати всю необхідну медичну допомогу.

Деталі

Увечері того ж дня через свого адвоката, а пізніше свою матір, котрі відвідували його у в’язниці, Саакашвілі заявив про відмову від будь-якої медичної допомоги як протест, оскільки Грузія відмовила у в’їзді його українському адвокату Євгену Грушовцю.

Крім того, Саакашвілі наполягав, щоб кімнаті для побачень повернули первісний вигляд, де він зможе вільно розмовляти з кимось, хто його відвідує, та обмінюватися письмовими нотатками.

Реакція українського омбудсмена

Своєю чергою Денісова заявила, що такі дії грузинської влади “очевидно є катуванням і способом позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя”, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Вона додала, що “грузинська влада повинна негайно припинити грубі порушення прав людини” в особі третього президента Грузії.

“Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та зажадати від грузинської влади відновити його права”, — резюмувала Денісова.

Нагадаємо

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.

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