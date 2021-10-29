У людини є право на самогубство: прем'єр Грузії про голодування Саакашвілі

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Гарібашвілі стверджує, що госпіталізація до лікарні цивільного сектору, де “немає жодних умов безпеки”, є частиною “плану Саакашвілі”.

“Згідно з його планом, ми повинні перевезти його до приватної клініки. (...) Далі їхній план полягає в тому, щоб мобілізувати кілька тисяч людей, 4-5 або 10 тисяч. Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби та перебувати у вічному хаосі та заворушеннях”, — сказав Гарібашвілі.

Коментуючи голодування експрезидента, він також заявив, що “у людини є право на самогубство”, і держава не несе відповідальності за це.

“У законі написано, що людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить убити себе, то вона може убити себе, однак, звісно, ​​держава відповідальності за це не візьме”, — сказав він.

Додамо

Глава грузинського уряду також відкинув передачу Саакашвілі Україні або його дострокове звільнення. На думку Гарібашвілі, це означатиме, що “влада не поважає закони країни”.

“Звичайно, дострокове звільнення Саакашвілі виключено. Також виключена його передача Україні. Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку”, — сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про ліквідацію експрезидента Михайла Саакашвілі, що готується.