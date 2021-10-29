У человека есть право на самоубийство: премьер Грузии о голодовке Саакашвили

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Гарибашвили утверждает, что госпитализация в больницу гражданского сектора, где “нет никаких условий безопасности”, — это часть “плана Саакашвили”.

“Согласно его плану, мы должны перевезти его в частную клинику. (...) Далее их план заключается в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек, 4-5 или 10 тысяч. Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и пребывать в вечном хаосе и беспорядках”, — сказал Гарибашвили.

Комментируя голодовку экс-президента, он также заявил, что “у человека есть право на самоубийство”, и государство не несет ответственности за это.

“В законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Если человек решит убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственность за это не возьмет”, — сказал он.

Добавим

Глава грузинского правительства также исключил передачу Саакашвили Украине или его досрочное освобождение. По мнению Гарибашвили, это будет означать, что “власть не уважает законов страны”.

“Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку”, — сказал Гарибашвили.

Напомним

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злостном использовании служебных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было выдвинуто политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал “бредом и провокацией” заявление адвоката Ники Гварамии о готовящейся ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили.