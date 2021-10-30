Он бледен, истощен и похудел на 14 килограммов: Денисова призвала мировое сообщество осудить действия властей Грузии касательно Саакашвили

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"Во время посещения Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой пенитенциарного учреждения № 12 г. Рустави Михеил Саакашвили выглядел бледным и истощенным, ему было трудно говорить. Он потерял уже 14 кг веса”, — написала Денисова, имея в виду ее визит в пенитенциарное учреждение № 12 в г. Руставе 27 октября.

Сам Саакашвили просил перевести его в гражданскую больницу, где он мог бы чувствовать себя в безопасности и получать всю необходимую медицинскую помощь.

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Вечером того же дня через своего адвоката, а позже свою мать, посещавших его в тюрьме, Саакашвили заявил об отказе от какой-либо медицинской помощи в качестве протеста, поскольку Грузия отказала во въезде его украинскому адвокату Евгению Грушовцу.

Кроме того, Саакашвили настаивал, чтобы комнате для свиданий вернули первоначальный вид, где он сможет свободно разговаривать с кем-то, кто его посещает, и обмениваться письменными заметками.

Реакция украинского омбудсмена

В свою очередь Денисова заявила, что такие действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Михеила Саакашвили права на жизнь", что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году. Она добавила, что "грузинские власти должны немедленно прекратить грубые нарушения прав человека" в лице третьего президента Грузии.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает иностранные государства и международные организации решительно осудить действия должностных лиц Республики Грузия, нарушающих права гражданина Украины Михеила Саакашвили и потребовать от грузинских властей восстановить его права", - резюмировала Денисова.

Напомним

29 октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что он все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарства, облегчающие голодовку, и не будут анализировать из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

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