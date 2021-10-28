Саакашвілі погодився на медичну допомогу

Деталі

Після цього Саакашвілі відмовився від оголошеної раніше крайньої форми протесту — відмови від медичної допомоги, проведення аналізів, тестів тощо. Про це повідомив один із адвокатів Саакашвілі Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі зі своїм підзахисним у Руставській в'язниці.

Адвокат підкреслив, що Михайло Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу лікарям, які входять до складу консиліуму, вибачився за те, що відмовлявся зустрічатися з ними кілька годин через протест і висловив готовність продовжити співпрацю з медиками, у тому числі з членами консиліуму.

Сьогодні Михайло Саакашвілі поширив повідомлення, в якому скаржився на рішення тюремної адміністрації повністю перекрити скляну стіну в кімнаті для побачень, через що він не може повноцінно спілкуватися з адвокатами та обмінюватись з ними документами.

В адміністрації в'язниці в Руставі, де утримується Саакашвілі, пояснили, що скляну перегородку в кімнаті побачень було встановлено через те, що екс-президент та його авдокати постійно порушували правила, встановлені для превенції поширення коронавірусу.

Нагадаємо

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який утримується у в’язниці у Руставі та голодує 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Доповнення

Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році, після того як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів у країні він таємно прибув до Грузії з України та був заарештований у Тбілісі 1 жовтня. Наразі він перебуває у в’язниці в місті Руставі, де оголосив голодування.

Саакашвілі звинувачують у посадових злочинах. У двох справах йому заочно винесено вирок, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох та шести років, інші справи перебувають у судовому розгляді. Крім того, МВС країни розпочало розслідування за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Політик вважає всі звинувачення політично вмотивованими. Після повернення та арешту Саакашвілі в Грузії відбуваються акції його прихильників.