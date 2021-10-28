Саакашвили согласился на медицинскую помощь

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После этого Саакашвили отказался от объявленной ранее крайней формы протеста – отказа от медицинской помощи, проведения анализов, тестов и т.п. Об этом сообщил один из адвокатов Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили после встречи со своим подзащитным в Руставской тюрьме.

Адвокат подчеркнул, что Михаил Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение врачам, входящим в консилиум, извинился за то, что отказывался встречаться с ними несколько часов из-за протеста и выразил готовность продолжить сотрудничество с медиками, в том числе с членами консилиума.

Сегодня Михаил Саакашвили распространил сообщение, в котором жаловался на решение тюремной администрации полностью перекрыть стеклянную стену в комнате для свиданий, поэтому он не может полноценно общаться с адвокатами и обмениваться с ними документами.

В администрации тюрьмы в Руставе, где находится Саакашвили, объяснили, что стеклянная перегородка в комнате свиданий была установлена из-за того, что экс-президент и его авдокаты постоянно нарушали правила, установленные для превенции распространения коронавируса.

Напомним

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, содержащийся в тюрьме в Руставе и голодающий 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Дополнение

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как закончились два его президентских срока. За несколько дней до муниципальных выборов в стране он тайно прибыл в Грузию из Украины и был арестован в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Руставе, где объявил голодовку .

Саакашвили обвиняют в должностных преступлениях. По двум делам ему заочно вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех и шести лет, другие дела находятся в судебном разбирательстве. Кроме того, МВД страны начало расследование по факту незаконного пересечения границы экспрезидентом.

Политик считает все обвинения политически мотивированными. После возвращения и ареста Саакашвили в Грузии проходят акции его сторонников.