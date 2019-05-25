Омбудсмен про рішення трибуналу у справі моряків: інакше і не могло бути

"Сьогодні у Гамбурзі Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення на користь України проти РФ щодо тимчасових заходів на період розгляду справи і зобов'язав негайно звільнити наших моряків, віддати наші кораблі і повернути їх до України. Інакше і не могло бути. Величезна доказова база, зібрана українською та міжнародною спільнотою щодо незаконного утримання наших хлопців, дозволила Міжнародному трибуналу ООН ухвалити рішення в найкоротші терміни", - вказала Денісова.

Вона подякувала колегам з МЗС, адвокатам та юристам, які збирали докази, опрацьовували документи.

"Тепер Росія змушена буде звільнити 24 наших моряків, які були затримані внаслідок акту неприхованої агресії з боку РФ у Керченській протоці 25 листопада, як того вимагає Конвенція ООН з морського права", - додала Омбудсмен.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.