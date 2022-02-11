Олімпіада-2022: український скелетоніст показав плакат із написом "Ні війні в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На Олімпійських іграх 2022 у Пекіні український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив проти війни в Україні, інформує УНН.
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Сьогодні, 11 лютого, після третьої кваліфікаційної спроби у чоловічому скелетоні Гераскевич підійшов до камери та показав жовто-блакитний плакат, на якому англійською було написано "No War in Ukraine" (Ні війні в Україні).
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Додамо
За результатами третього заїзду, Владислав Гераскевич опинився на 17-му місці із часом 3,04.83 та вийшов у фінал.
Нагадаємо
Гераскевич опинився на 16-му місці з 25 атлетів за підсумками перших двох заїздів.