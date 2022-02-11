Олимпиада-2022: украинский скелетонист показал плакат с надписью "Нет войне в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил против войны в Украине, информирует УНН.
Детали
Сегодня, 11 февраля, после третьей квалификационной попытки в мужском скелетоне Гераскевич подошел к камере и показал желто-голубой плакат, на котором на английском языке было написано "No War in Ukraine" (Нет войне в Украине).
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Добавим
По результатам третьего заезда, Владислав Гераскевич оказался на 17-м месте со временем 3,04.83 и вышел в финал.
Напомним
Гераскевич оказался на 16-м месте с 25 атлетов по итогам первых двух заездов.