Олімпійські ігри-2022: українець покращив позицію у змаганнях зі скелетону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів змагальні заїзди на ХХІV зимових Олімпійських іграх. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Гераскевич опинився на 16 місці з 25 атлетів за підсумками перших двох заїздів. Українець був 18 у першій спробі, але зміг відіграти дві позиції у другому спуску.
Щоб вийти у фінальний раунд, українцю потрібно за підсумками третього заїзду входити до топ-20. Медалі у чоловічому скелетоні розіграють вже сьогодні, 11-го лютого, у четвертому заїзді.
Довідка
Для 23-річного Гераскевича – це друга Олімпіада в кар’єрі. У Пхьончхані-2018 він фінішував на 12 місці.
Нагадаємо
Збірна України з фристайлу (акробатика) не виступить у командному турнірі на Олімпійських іграх у Пекіні. Україна відсутня в старт-листі на змагання, про що свідчать дані з сайту Олімпіади. Українці вимушені пропустити ці змагання через низку позитивних тестів на COVID-19.