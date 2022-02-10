Олимпийские игры-2022: украинец улучшил позицию в соревнованиях по скелетону
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел соревновательные заезды на ХХІV зимних Олимпийских играх. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Гераскевич оказался на 16 месте с 25 атлетов по итогам первых двух заездов. Украинец был 18 в первой попытке, но смог отыграть две позиции во втором спуске.
Чтобы выйти в финальный раунд, украинцу нужно по итогам третьего заезда входить до топ-20. Медали в мужском скелетоне разыграют уже сегодня, 11-го февраля, в четвертом заезде.
Справка
Для 23-летнего Гераскевича - это вторая Олимпиада в карьере. В Пхенчхане-2018 он финишировал на 12 месте.
Напомним
Сборная Украины по фристайлу (акробатика) не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Украина отсутствует в старт-листе на соревнования, о чем свидетельствуют данные с сайта Олимпиады. Украинцы вынуждены пропустить эти соревнования из-за ряда положительных тестов на COVID-19.