Олег Луговський виконуватиме обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки

16:19 • 2030 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 4916 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 5830 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 6908 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 16381 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24206 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18959 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22166 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35793 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51300 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"4 лютого, 07:13 • 8412 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 42922 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 23879 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 14212 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 6020 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 23943 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 58116 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 59203 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 98208 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 106426 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 664 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 2378 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 4112 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26793 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 26402 перегляди
Олег Луговський виконуватиме обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Луговського виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки. Луговський обіймав посаду першого заступника голови СЗР з жовтня 2024 року.

Олег Луговський виконуватиме обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського, передає УНН.

Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України 

- йдеться в указі №100/2026.

Додамо

Олег Луговський став 1-й заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України у жовтні 2024 року.

З травня по жовтень 2024 року обоймав посаду заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України. 

Антоніна Туманова

Політика
Служба зовнішньої розвідки України
Володимир Зеленський
Україна