Олег Луговський виконуватиме обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Луговського виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки. Луговський обіймав посаду першого заступника голови СЗР з жовтня 2024 року.
Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України
Додамо
Олег Луговський став 1-й заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України у жовтні 2024 року.
З травня по жовтень 2024 року обоймав посаду заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України.