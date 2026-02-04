Олег Луговский будет исполнять обязанности главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Олега Луговского, передает УНН.

Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины - говорится в указе №100/2026.

Добавим

Олег Луговский стал 1-м заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины в октябре 2024 года.

С мая по октябрь 2024 года занимал должность заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины.