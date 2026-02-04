Олег Луговский будет исполнять обязанности главы Службы внешней разведки

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 4014 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 8958 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 9146 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 10102 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 17606 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24734 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19264 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22400 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 36001 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51729 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 25877 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 5862 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 15298 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 5452 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 8006 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 26105 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 59332 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 60321 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 99358 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 107526 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 1048 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 2140 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 3578 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 5758 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 27288 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

Олег Луговский будет исполнять обязанности главы Службы внешней разведки

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Луговского исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки. Луговский занимал должность первого заместителя главы СВР с октября 2024 года.

Олег Луговский будет исполнять обязанности главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Олега Луговского, передает УНН.

Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины 

- говорится в указе №100/2026.

Добавим

Олег Луговский стал 1-м заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины в октябре 2024 года.

С мая по октябрь 2024 года занимал должность заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины. 

Антонина Туманова

Политика
Служба внешней разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина