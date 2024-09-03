Окупанти встановлюють підводні загородження для захисту Керченського мосту

Для захисту Керченського мосту в морі біля нього російські окупанти почали топити загороджувальні конструкції. Про це пише "Крымский ветер", передає УНН.

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Як повідомляється, металеві "йоржі" величезного розміру окупанти збирають на березі, потім на баржах вивозять у море і за допомогою плавучого крана опускають на дно протоки на відстані кількасот метрів від мосту.

Також уздовж Керченського мосту встановлені ряди звичайних бонових загороджень і загороджень із барж.

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