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Буданов: ракети ATACMS можуть зруйнувати Керченський міст

Київ • УНН

 • 107092 перегляди

Буданов заявив про можливість знищення Керченського моста ракетами ATACMS.

Буданов: ракети ATACMS можуть зруйнувати Керченський міст

Буданов заявив про можливість зруйнування Керченського мосту за допомогою ракет ATACMS. Про це повідомляє The Philadelphia Inquirer, передає УНН.

Деталі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив переконання, що Кримський півострів можна відрізати від постачання з рф, а пізніше звільнити від окупації.

За його словами, це можливо завдяки використанню українських безпілотників HUR "Магура", які вже зуміли нанести серйозні удари по російським кораблям, що перебували у Криму.

Вони вже в пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно домогтися, щоб усі залишки флоту були витіснені на територію. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів

- заявив Кирило Буданов.

Наступним етапом він визначив припинення постачання для російських військ у Криму через Керченський міст.

Буданов стверджує, що ракети великої дальності ATACMS, які нещодавно поставили до України США, мають достатню потужність для виконання цієї місії.

Ті, хто стверджує, що ATACMS не зможе впоратися з цією задачею, помиляються. Питання лише в їх кількості, але в принципі, ці ракети дозволять нам зруйнувати міст

- зазначив Кирило Буданов.

Буданов про наступ рф на сході України: Армагеддону не буде, але ситуація досить складна23.06.24, 20:54 • 83925 переглядiв

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