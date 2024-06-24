Буданов: ракети ATACMS можуть зруйнувати Керченський міст

Буданов заявив про можливість зруйнування Керченського мосту за допомогою ракет ATACMS. Про це повідомляє The Philadelphia Inquirer, передає УНН.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив переконання, що Кримський півострів можна відрізати від постачання з рф, а пізніше звільнити від окупації.

За його словами, це можливо завдяки використанню українських безпілотників HUR "Магура", які вже зуміли нанести серйозні удари по російським кораблям, що перебували у Криму.

Вони вже в пастці біля порту Новоросійськ. Нам просто потрібно домогтися, щоб усі залишки флоту були витіснені на територію. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів

Наступним етапом він визначив припинення постачання для російських військ у Криму через Керченський міст.

Буданов стверджує, що ракети великої дальності ATACMS, які нещодавно поставили до України США, мають достатню потужність для виконання цієї місії.

Ті, хто стверджує, що ATACMS не зможе впоратися з цією задачею, помиляються. Питання лише в їх кількості, але в принципі, ці ракети дозволять нам зруйнувати міст