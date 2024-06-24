Буданов: ракеты ATACMS могут разрушить Керченский мост

Буданов заявил о возможности разрушения Керченского моста с помощью ракет ATACMS. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer, передает УНН.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов выразил убеждение, что Крымский полуостров можно отрезать от поставок из рф, а позже освободить от оккупации.

По его словам, это возможно благодаря использованию украинских беспилотников HUR "Магура", которые уже сумели нанести серьезные удары по российским кораблям, находившимся в Крыму.

Они уже в ловушке возле порта Новороссийск. Нам просто нужно добиться, чтобы все остатки флота были вытеснены на территорию. В Черном море уже давно не осталось боевых кораблей - заявил Кирилл Буданов.

Следующим этапом он определил прекращение поставок для российских войск в Крыму через Керченский мост.

Буданов утверждает, что ракеты большой дальности ATACMS, которые недавно поставили в Украину США, имеют достаточную мощность для выполнения этой миссии.

Те, кто утверждает, что ATACMS не может справиться с этой задачей, ошибаются. Вопрос лишь в их количестве, но в принципе, эти ракеты позволят нам разрушить мост - отметил Кирилл Буданов.

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