Буданов: ракеты ATACMS могут разрушить Керченский мост
Киев • УНН
Буданов заявил о возможности уничтожения Керченского моста ракетами ATACMS.
Буданов заявил о возможности разрушения Керченского моста с помощью ракет ATACMS. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer, передает УНН.
Детали
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов выразил убеждение, что Крымский полуостров можно отрезать от поставок из рф, а позже освободить от оккупации.
По его словам, это возможно благодаря использованию украинских беспилотников HUR "Магура", которые уже сумели нанести серьезные удары по российским кораблям, находившимся в Крыму.
Они уже в ловушке возле порта Новороссийск. Нам просто нужно добиться, чтобы все остатки флота были вытеснены на территорию. В Черном море уже давно не осталось боевых кораблей
Следующим этапом он определил прекращение поставок для российских войск в Крыму через Керченский мост.
Буданов утверждает, что ракеты большой дальности ATACMS, которые недавно поставили в Украину США, имеют достаточную мощность для выполнения этой миссии.
Те, кто утверждает, что ATACMS не может справиться с этой задачей, ошибаются. Вопрос лишь в их количестве, но в принципе, эти ракеты позволят нам разрушить мост
Буданов о наступлении рф на востоке Украины: Армагеддона не будет, но ситуация довольно сложная 23 июня 2024, 17:54 • 67045 просмотров