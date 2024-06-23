Начальники ГУР МОУ Кирилл Буданов комментируя ситуацию на фронте и сдерживание наступления российских войск в интервью The Philadelphia Inquirer заявил, что никакого Армагеддона не будет, но ситуация довольно сложная, пишет УНН.

На вопрос журналиста, смогут ли украинские войска остановить нынешнее российское наступление на востоке, где москва добивается небольших, но стабильных территориальных завоеваний, Буданов ответил прямо:

"Хорошая новость заключается в том, что никакого Армагеддона не произойдет.Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Так будет еще минимум месяц, и легче не станет".

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Ожидается, что Москва будет наносить удары по Украине изо всех сил в преддверии 75-летия саммита НАТО в середине июля в Вашингтоне и до того, как США доставят еще больше артиллерийских снарядов и других критически важных грузов, которые задержались из-за длительного принятия решения Конгрессом США.

Кремль с начала войны пытается взять под свой контроль весь восточный регион Донбаса.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить их и свести к минимуму российские успехи", - сказал Буданов.

Буданов не видит смысла в мирных переговорах с рф – цель Украины полная деоккупация территорий - "У нас нет другого выбора, кроме как вернуть то, что было оккупировано. В противном случае состояние войны будет продолжаться вечно".